В Татарстане ожидается аномально-холодная погода до −31 градуса

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 8 января на территории республики ожидается аномально-холодная погода. Без значительных осадков. Скорость ветра составит от 3 до 8 метра в секунду. Ночью и утром температура воздуха составит от −23 до −28 градусов, при прояснениях и вовсе до −31 градуса. Днем будет от −18 до −23 градусов.