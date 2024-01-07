Вернуть домой покаявшихся: в соборе Христа Спасителя Калининграда встретили Рождество

Патриарх Кирилл отметил, что среди покинувших страну есть «и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути». «И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы их принять», — добавил он.