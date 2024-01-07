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Православные церковные праздники в 2024 году — календарь

В какие дни православные верующие отметят церковные праздники, даты постов в 2024-м, а также о трапезе в эти дни — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».
Источник: Минск-новости

5 мая, воскресенье — Пасха Христова.

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января, воскресенье — Рождество Христово.

19 января, пятница — Крещение Господне, Богоявление.

15 февраля, четверг — Сретение Господне.

7 апреля, воскресенье — Благовещение Пресвятой Богородицы.

28 апреля, воскресенье — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

13 июня, четверг — Вознесение Господне.

23 июня, воскресенье — день Святой Троицы. Пятидесятница.

19 августа, понедельник — Преображение Господне.

28 августа, среда — Успение Пресвятой Богородицы.

21 сентября, суббота — Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября, пятница — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

4 декабря, понедельник — Введение (вход) во храм Пресвятой Богородицы.

Великие праздники

14 января, воскресенье — Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого.

7 июля, воскресенье — Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля, пятница — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

11 сентября, среда — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

14 октября, понедельник — Покров Пресвятой Богородицы.

Празднования Соборов Белорусских святых

14 июля, воскресенье — Собор Белорусских святых.

3 ноября, воскресенье — Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской.

Многодневные посты

Великий пост — с 18 марта по 4 мая.

Петров пост — с 1 по 11 июля.

Успенский пост — с 14 по 27 августа.

Рождественский (Филиппов) пост — с 28 ноября по 6 января 2025 года.

Однодневные посты

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок.

18 января, четверг — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).

11 сентября, среда — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

27 сентября, пятница — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Сплошные седмицы (по средам и пятницам поста нет)

С 7 по 19 января (кроме Крещенского сочельника, 18 января) — Святки.

С 25 февраля по 2 марта — Мытаря и фарисея.

С 11 по 17 марта — Сырная (Масленица).

С 5 по 11 мая — Пасхальная (Светлая).

с 23 по 29 июня — Троицкая.

Дни особого поминовения усопших

4 февраля, воскресенье — Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову.

9 марта — Суббота мясопустная.

30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста.

13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста.

14 мая, вторник — Радоница.

14 мая, вторник (перенесено с 9 мая) — Поминовение усопших воинов.

22 июня — Суббота Троицкая.

30 октября, среда — Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

2 ноября — Суббота Димитриевская.

О трапезе в праздники

По Церковному уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет.

В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается пища с растительным маслом.

В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Не совершается браковенчание:

  • накануне среды и пятницы всего года (то есть по вторникам и четвергам);
  • накануне воскресных дней (то есть по субботам);
  • накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников;
  • в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского;
  • в продолжение Святок — от 7 января по 19 января;
  • в течение Сырной седмицы (Масленицы), начиная с Недели мясопустной и в Неделю сыропустную;
  • в течение Пасхальной (Светлой) седмицы;
  • в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи — 11 сентября и Воздвижения Креста Господня — 27 сентября;
  • накануне храмовых праздников (в каждом храме свои).

Церковные праздничные даты

24 мая — день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

13 августа — день тезоименитства митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

25 февраля — память воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью (переходящее празднование). В храмах Беларуси положено служить благодарственный молебен за дарование духовного единства белорусскому народу.

6 декабря — заупокойное поминовение митрополита Литовского Иосифа (Семашко), архиепископа Полоцкого Василия (Лужинского), архиепископа Минского Антония (Зубко) и их сподвижников в деле воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью.

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