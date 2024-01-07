Православные церковные праздники в 2024 году — календарь

5 мая, воскресенье — Пасха Христова.
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января, воскресенье — Рождество Христово.
19 января, пятница — Крещение Господне, Богоявление.
15 февраля, четверг — Сретение Господне.
7 апреля, воскресенье — Благовещение Пресвятой Богородицы.
28 апреля, воскресенье — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
13 июня, четверг — Вознесение Господне.
23 июня, воскресенье — день Святой Троицы. Пятидесятница.
19 августа, понедельник — Преображение Господне.
28 августа, среда — Успение Пресвятой Богородицы.
21 сентября, суббота — Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября, пятница — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
4 декабря, понедельник — Введение (вход) во храм Пресвятой Богородицы.
Великие праздники
14 января, воскресенье — Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого.
7 июля, воскресенье — Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля, пятница — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
11 сентября, среда — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14 октября, понедельник — Покров Пресвятой Богородицы.
Празднования Соборов Белорусских святых
14 июля, воскресенье — Собор Белорусских святых.
3 ноября, воскресенье — Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской.
Многодневные посты
Великий пост — с 18 марта по 4 мая.
Петров пост — с 1 по 11 июля.
Успенский пост — с 14 по 27 августа.
Рождественский (Филиппов) пост — с 28 ноября по 6 января 2025 года.
Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января, четверг — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).
11 сентября, среда — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
27 сентября, пятница — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Сплошные седмицы (по средам и пятницам поста нет)
С 7 по 19 января (кроме Крещенского сочельника, 18 января) — Святки.
С 25 февраля по 2 марта — Мытаря и фарисея.
С 11 по 17 марта — Сырная (Масленица).
С 5 по 11 мая — Пасхальная (Светлая).
с 23 по 29 июня — Троицкая.
Дни особого поминовения усопших
4 февраля, воскресенье — Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову.
9 марта — Суббота мясопустная.
30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста.
13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста.
14 мая, вторник — Радоница.
14 мая, вторник (перенесено с 9 мая) — Поминовение усопших воинов.
22 июня — Суббота Троицкая.
30 октября, среда — Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении.
2 ноября — Суббота Димитриевская.
О трапезе в праздники
По Церковному уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет.
В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается пища с растительным маслом.
В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.
Не совершается браковенчание:
- накануне среды и пятницы всего года (то есть по вторникам и четвергам);
- накануне воскресных дней (то есть по субботам);
- накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников;
- в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского;
- в продолжение Святок — от 7 января по 19 января;
- в течение Сырной седмицы (Масленицы), начиная с Недели мясопустной и в Неделю сыропустную;
- в течение Пасхальной (Светлой) седмицы;
- в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи — 11 сентября и Воздвижения Креста Господня — 27 сентября;
- накануне храмовых праздников (в каждом храме свои).
Церковные праздничные даты
24 мая — день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
13 августа — день тезоименитства митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
25 февраля — память воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью (переходящее празднование). В храмах Беларуси положено служить благодарственный молебен за дарование духовного единства белорусскому народу.
6 декабря — заупокойное поминовение митрополита Литовского Иосифа (Семашко), архиепископа Полоцкого Василия (Лужинского), архиепископа Минского Антония (Зубко) и их сподвижников в деле воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью.