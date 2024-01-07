В Сочи 7 января снова заработали 4 природных туробъекта

В Сочи седьмого января возобновили работу четыре природных туристических объекта: «Агурское ущелье и водопады», «Ореховский водопад», «Каскад водопадов» и экотропа «Ажек». Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
«Ореховский водопад», «Каскад водопадов» и экотропа «Ажек» закрылись пятого января из-за поджога кассы. На территории Агурского ущелья из-за затяжных дождей сошел сель, что сделало туробъект опасным для посещения.
Кроме того, в пресс-службе нацпарка рассказали и об изменении в режиме работы парка «Дендрарий».
«Парк Дендрарий с седьмого января продлевает работу до 18:00. Купить билет можно будет до 17:00», — написали в официальном телеграм-канале Сочинского нацпарка.