Воронежцев предупредили о 22-градусном морозе

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально-холодной погоды. По прогнозу Воронежского гидрометцентра 8 и 9 января в регионе ожидаются морозы до 17−22 градусов.
В связи с этим спасатели просят жителей региона быть осторожными, особенно при использовании электрических обогревателей в помещениях. Отправляясь в дальнюю поездку, водителям необходимо запастись достаточным количеством топлива и продумать пути возможной эвакуации. Ну и конечно, особенно важно одеваться по погоде, иначе не избежать обморожений.
Кроме того, в период аномальных морозов возрастает угроза возникновения аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях.