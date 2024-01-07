Воронежцев предупредили о 22-градусном морозе

В связи с этим спасатели просят жителей региона быть осторожными, особенно при использовании электрических обогревателей в помещениях. Отправляясь в дальнюю поездку, водителям необходимо запастись достаточным количеством топлива и продумать пути возможной эвакуации. Ну и конечно, особенно важно одеваться по погоде, иначе не избежать обморожений.