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Синоптик Колесов рассказал, когда стоит ожидать потепления в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда жителям города стоит ожидать потепления.
Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст. +3°
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Информацией специалист поделился у себя в Telegram-канале.

Как заявил Колесов, 7 января погода в Петербурге будет оставаться холодной из-за пришедшего в город антициклона.

«Температура воздуха по всему региону немного постоит в этих значениях, а потом начнет понижаться опять к −20 градусам», — рассказал синоптик.

Потепление придет в Петербург 8 января вместе с небольшими осадками и сильным ветром. По итогу температура в Петербурге поднимется вплоть до −5 градусов.

Ранее в Петербурге продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.