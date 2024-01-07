Синоптик Колесов рассказал, когда стоит ожидать потепления в Петербурге

Информацией специалист поделился у себя в Telegram-канале.
Как заявил Колесов, 7 января погода в Петербурге будет оставаться холодной из-за пришедшего в город антициклона.
«Температура воздуха по всему региону немного постоит в этих значениях, а потом начнет понижаться опять к −20 градусам», — рассказал синоптик.
Потепление придет в Петербург 8 января вместе с небольшими осадками и сильным ветром. По итогу температура в Петербурге поднимется вплоть до −5 градусов.
Ранее в Петербурге продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.