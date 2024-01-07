В Воронеже перенесли открытие новой дороги от Шишкова до Тимирязева из-за непогоды

— Принято решение перенести изменение схем движения на смежных с новой улицей Крынина узлах и направлениях на более поздний срок. В любом случае дорожники планируют эти изменения на выходные дни, чтобы автомобилисты смогли привыкнуть к другим схемам. О дате нововведений будет сообщено дополнительно, — рассказали в управлении.