В Воронеже перенесли открытие новой дороги от Шишкова до Тимирязева из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Воронеже перенесли открытие новой дороги от Шишкова до Тимирязева. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства администрации областного центра в воскресенье, 7 января.
— Принято решение перенести изменение схем движения на смежных с новой улицей Крынина узлах и направлениях на более поздний срок. В любом случае дорожники планируют эти изменения на выходные дни, чтобы автомобилисты смогли привыкнуть к другим схемам. О дате нововведений будет сообщено дополнительно, — рассказали в управлении.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что новую дорогу, связывающую улицы Шишкова и Тимирязева, должны были открыть на новогодних каникулах.