Рождественский полумарафон в Омске собрал рекордное число участников

Рождественский полумарафон, стартовавший в 1991 году, имеет неофициальный статус самого холодного массового забега в мире. Проходит в Омске ежегодно 7 января. Включает дистанции 21,1, 10 и 3 километра. Рекордно низкая температура во время соревнований была зафиксирована в 2001-м (минус 39 градусов). В 2011-м Рождественский полумарафон включен в календарь Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).