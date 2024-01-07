Рождественский полумарафон в Омске собрал рекордное число участников

На полумарафонской дистанции в соревнованиях женщин первой к финишу пришла Татьяна Курамшина из Челябинской области (1 час 24 минуты 18 секунд). Самым быстрым из мужчин стал Петр Швецов из Новосибирска (1 час 14 минут и 20 секунд). Для него это первая победа в формате полумарафона.
— Все было классно! Такой интересный старт, — поделился чемпион. — После новогодних праздников так встряхнуться и пробежаться в хорошей компании вообще здорово! Трасса пролегла по главным улицам Омска. Было, что посмотреть. Бежал и получал удовольствие.
В этом году к пробегу приурочили обширную программу для семейного отдыха с эстафетами, конкурсами и прочими активностями. Команды играли в хоккей, соревновались в прыжках на надувных конях, в метании валенков. Согревались горячим чаем. Локацию посвятили Году семьи-2024.
Справка «РГ».
Рождественский полумарафон, стартовавший в 1991 году, имеет неофициальный статус самого холодного массового забега в мире. Проходит в Омске ежегодно 7 января. Включает дистанции 21,1, 10 и 3 километра. Рекордно низкая температура во время соревнований была зафиксирована в 2001-м (минус 39 градусов). В 2011-м Рождественский полумарафон включен в календарь Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).