Из Омска до конца зимы отменили прямые рейсы в курортный город

Согласно сезонному расписанию Омского аэропорта, опубликованному 29 декабря 2023 года, в январе и феврале не будут курсировать рейсы до города Минеральные воды.
Снова летать в Минеральные воды напрямую из Омска можно будет с марта 2024 года — на этот весенний месяц в расписании запланировано 5 рейсов авиакомпанией «Ред Вингс». Вылет в Минеральные воды, согласно расписанию, будет выполняться раз в неделю по субботам — в марте 2024 года это 2, 9, 16, 23 и 30 число.
Кроме того, в Минеральные воды из Омска можно улететь рейсом авиакомпании «Азимут» через Уфу. По расписанию вылет осуществляется два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.
Напомним, ранее сообщалось, что с 7 и 8 января 2024 года Омский аэропорт запустил субсидируемые рейсы в два новых города.