Из Омска до конца зимы отменили прямые рейсы в курортный город

Снова летать в Минеральные воды напрямую из Омска можно будет с марта 2024 года — на этот весенний месяц в расписании запланировано 5 рейсов авиакомпанией «Ред Вингс». Вылет в Минеральные воды, согласно расписанию, будет выполняться раз в неделю по субботам — в марте 2024 года это 2, 9, 16, 23 и 30 число.