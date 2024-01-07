Пристрастие Маска к наркотикам обеспокоило совет директоров Tesla и SpaceX

По данным издания, в период с 2018 по 2021 год Маск посещал закрытые вечеринки в разных странах, где употреблял запрещенные вещества. Так, WSJ приводит случай, когда предприниматель должен был выступить перед сотней своих сотрудников и опоздал на час. Когда он все же вышел на сцену, его речь была невнятной. Кроме того, одна из топ-менеджеров ушла из компаний Маска из-за его пристрастия.