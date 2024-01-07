Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15−20 м/с. В г. Алматы утром и днем ожидается туман. В г. Конаев днем ожидается туман.
Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области 25 м/с. В г. Шымкент ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. В г. Туркестан ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге области 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с.
На большей части Акмолинской области ожидается снег, на севере, юге области сильный снег. Ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15−20, на севере, востоке, юге области порывы 23−28 м/с, днем на юго-востоке области временами 30 м/с и более. В г. Кокшетау ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15−20, днем порывы 23 м/с.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель. На юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15−20 м/с, утром и днем на большей части области порывы 23−28 м/с, на юго-востоке области временами 30 м/с и более. г. Петропавловск ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15−20 днем порывы 25 м/с.
В Павлодарской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на юге, западе, севере области порывы 23−28 м/с. В г. Павлодар ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 25 м/с.
Ночью на севере Костанайской области ожидается сильный снег, на большей части области метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с, на юго-востоке области временами 25 м/с. В г. Костанай ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15−20 м/с.
На большей части области Ұлытау ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В г. Жезказган ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15−20 м/с.
В г. Астана временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15−20, утром и днем временами 25 м/с.
На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. г. Кызылорда: 08 января временами ожидается туман.
На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15−20, временами порывы 23−28 м/с. В г. Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15−20 м/с.
В горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с.
На большей части области Абай ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15−20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23−28, временами 30 м/с и более. В г. Семей ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 17−22 м/с.
На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23−28 м/с. В г. Усть-Каменогорск утром и днем ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 17−22 м/с.