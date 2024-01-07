Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области 25 м/с. В г. Шымкент ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. В г. Туркестан ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.