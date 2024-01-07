Как защититься от мошенников в соцсетях: лайфхаки от эксперта

«Если мы говорим о цифровой приватности и о защите от злоумышленников, то ключевое правило — не упрощать жизнь мошенникам и недоброжелателям. Для этого стоит обратить внимание на несколько аспектов цифровой защиты. … Профили в социальных сетях лучше делать закрытыми и добавлять в друзья только тех, с кем знакомы. Не делитесь большим количеством личных данных без необходимости. Например, можно указать дату рождения, близкую к реальной, и оставлять пустыми поля для дополнительной информации, если их заполнение необязательно».