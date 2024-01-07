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Началось: На севере страны уже идет снег, скоро по всей Молдове будут сугробы, злой мороз и гололед

Метеорологи предупреждают о надвигающейся стихии — прогноз погоды в Молдове на ближайшие сутки 8 января 2024.
Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 62% 752 мм рт. ст. +7°
Началось: На севере страны уже идет снег, скоро по всей Молдове будут сугробы, злой мороз и гололед
Источник: realitatea.md

На севере Молдовы идет снег. Около 16:00 в Рышканском районе начался снегопад.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, самые нетерпеливые отправились кататься на санках, хотя слой снега еще тонкий.

А в Каменском районе Приднестровья прошел ледяной дождь.

К утру снег может завалить всю Молдову.

В ночь на понедельник, 8 января 2024, еще возможен дождь.

А к утру синоптики прогнозируют мощный снегопад, который продолжится и днем.

При всем при этом сильно похолодает. Температура в понедельник опустится до −12 градусов.

Из дома лучше не выходить: после сильного дождя на тротуарах и дорогах будет каток.