Началось: На севере страны уже идет снег, скоро по всей Молдове будут сугробы, злой мороз и гололед

На севере Молдовы идет снег. Около 16:00 в Рышканском районе начался снегопад.
Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, самые нетерпеливые отправились кататься на санках, хотя слой снега еще тонкий.
А в Каменском районе Приднестровья прошел ледяной дождь.
К утру снег может завалить всю Молдову.
В ночь на понедельник, 8 января 2024, еще возможен дождь.
А к утру синоптики прогнозируют мощный снегопад, который продолжится и днем.
При всем при этом сильно похолодает. Температура в понедельник опустится до −12 градусов.
Из дома лучше не выходить: после сильного дождя на тротуарах и дорогах будет каток.