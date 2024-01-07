Самые популярные детские имена в 2023 году назвали в Беларуси

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Михаил и София остались самыми популярными детскими именами в 2023 году в Беларуси, такую статистику привели в эфире телеканала ОНТ.
Также родители часто выбирали для девочек имена Ева, Анна, Мария и Алиса. Среди имени для мальчиков в топе были Марк, Матвей, Роман и Максим.
Примечательно, что и в России самыми популярными именами также стали Михаил и София.
Всего в первые часы нового 2024 года в Беларуси родились 32 ребенка — 21 девочка и 11 мальчиков. Причем в первую минуту 1 января на свет в клиническом роддоме Минской области на свет появился мальчик, который стал десятым ребенком в своей семье. Все малыши, родившиеся в первый день 2024-го, по поручению президента получили первые в своей жизни подарки.
Для сравнения: 1 января 2023 года в первые часы в стране родилось 26 детей: 11 мальчиков и 15 девочек.
По данным Белстата, по состоянию на 1 января 2023 года, на территории республики проживало более 1,8 млн детей в возрасте до 18 лет. Это примерно 20% от всего населения страны.