Самые популярные детские имена в 2023 году назвали в Беларуси

Всего в первые часы нового 2024 года в Беларуси родились 32 ребенка — 21 девочка и 11 мальчиков. Причем в первую минуту 1 января на свет в клиническом роддоме Минской области на свет появился мальчик, который стал десятым ребенком в своей семье. Все малыши, родившиеся в первый день 2024-го, по поручению президента получили первые в своей жизни подарки.