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В двух областях Казахстана ограничили движение на трассах

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух участках трасс в Карагандинской и Жетысуской областях, передает El.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол».
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Источник: РИА "Новости"

Жетысуская область — 1 участок.

1. «Ушарал-Достык» км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.;

Карагандинская область — 1 участок.

1. «Екатеринбург — Алматы» км. 1505−1854, уч. с. Новостройка-г. Балхаш.