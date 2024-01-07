В двух областях Казахстана ограничили движение на трассах

Жетысуская область — 1 участок.
1. «Ушарал-Достык» км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.;
Карагандинская область — 1 участок.
1. «Екатеринбург — Алматы» км. 1505−1854, уч. с. Новостройка-г. Балхаш.
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Жетысуская область — 1 участок.
1. «Ушарал-Достык» км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.;
Карагандинская область — 1 участок.
1. «Екатеринбург — Алматы» км. 1505−1854, уч. с. Новостройка-г. Балхаш.