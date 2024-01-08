Патриарх Кирилл заявил о замене христианства на Западе другой религией

7 января патриарх Кирилл также поздравил христиан с Рождеством. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света и не заметить его.