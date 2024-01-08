В правительстве Кузбасса рассказали, за счёт чего выросла зарплата бюджетов

Новый год начался с индексации зарплат, пенсий и пособий, и мы подробно писали, кому из кузбассовцев ждать прибавки. Журналисты «АиФ в Кузбассе» сделали запрос в правительство, чтобы уточнить, за счёт чьего бюджета увеличатся доходы населения.
Так, с 1 января 2024 года предусмотрены областные средства на 5%-ую индексацию стипендий, пособий на детей и выплат, установленных законами «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов ВОВ и ветеранов труда» и «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц… “.
С 1 сентября прошлого года на 10% увеличили оклады педагогам дошкольного, общего и допобразования, преподавателям техникумов, работникам культуры, врачам, медсёстрам и соцработникам из средств местного, областного бюджета и ТФОМС.
С остальными категориями оказалось сложнее. С 1 декабря 2023 года на 10% увеличили оклады педагогам детсадов, учреждениям физкультуры и прочим категориям работников соцзащиты, здравоохранения, образования и другим бюджетникам. Как следует из ответа на запрос «АиФ в Кузбассе», руководителям госучреждений области рекомендовано направлять выделенные средства увеличенных фондов оплаты труда на рост окладов. В конце года чиновники некоторых организаций заключали соглашения на 2024 год, которые позволят увеличить зарплату на 10%.
Рост зарплат стал для некоторых бюджетных учреждений головной болью. Например, в одном из ветеринарных учреждений области повысить сотрудникам зарплату могут за счёт увеличения стоимости лечения животных. Об этом ветврачу, с которым беседовали корреспонденты «АиФ в Кузбассе», сообщили в бухгалтерии.