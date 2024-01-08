В правительстве Кузбасса рассказали, за счёт чего выросла зарплата бюджетов

С остальными категориями оказалось сложнее. С 1 декабря 2023 года на 10% увеличили оклады педагогам детсадов, учреждениям физкультуры и прочим категориям работников соцзащиты, здравоохранения, образования и другим бюджетникам. Как следует из ответа на запрос «АиФ в Кузбассе», руководителям госучреждений области рекомендовано направлять выделенные средства увеличенных фондов оплаты труда на рост окладов. В конце года чиновники некоторых организаций заключали соглашения на 2024 год, которые позволят увеличить зарплату на 10%.