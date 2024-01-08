Терапевт сказала про опасность посещения бани и купания в проруби

Российский врач-терапевт Людмила Лапа в интервью russian.rt.com рассказала про опасность посещения бани и купания в проруби.
По словам специалиста, здоровым людям, которые постоянно закаливаются, посещают баню и окунаются в прорубь, можно все, однако с осторожностью. Она сказала, что не стоит перегреваться и бесконечно испытывать свои сосуды.
Лапа пояснила, что когда человек перегрелся и находится в бане или же сауне более 10 минут, то сосуды начинают расширяться очень сильно. А следом, когда человек прыгает в прорубь, они резко сужаются. Это, отметила она, очень вредно для здоровья. Врач посоветовала обливаться теплой водой, чтобы не было резкого перепада давления.
Специалист отметила, что для тех, кто собирается окунуться в прорубь впервые, нужно сразу же насухо вытереться и одеться очень тепло, чтобы не возникло воспалительных процессов, а также переохлаждения.