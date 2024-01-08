Терапевт сказала про опасность посещения бани и купания в проруби

Лапа пояснила, что когда человек перегрелся и находится в бане или же сауне более 10 минут, то сосуды начинают расширяться очень сильно. А следом, когда человек прыгает в прорубь, они резко сужаются. Это, отметила она, очень вредно для здоровья. Врач посоветовала обливаться теплой водой, чтобы не было резкого перепада давления.