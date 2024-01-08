Пассажиры поезда «Самара — Санкт-Петербург» ехали без отопления 16 часов

Тем временем морозы на улице достигали 20 градусов. Жалобы пассажиров на невыносимый холод не дали результатов. Начальник поезда не смог решить проблему. Одна из пассажирок добилась только чашки горячего чая после конфликта с проводницей.
Другая попросила пересесть в другой вагон, но ей не позволили. Людям пришлось сидеть в верхней одежде, чтобы согреться. Отопление в вагоне появилось лишь, когда поезд прибыл на станцию Бологое, но теплее от этого не стало. Транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что почти 900 пассажиров покатались на ретропоезде «Лахта» в первый день работы.