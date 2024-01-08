Пассажиры поезда «Самара — Санкт-Петербург» ехали без отопления 16 часов

Другая попросила пересесть в другой вагон, но ей не позволили. Людям пришлось сидеть в верхней одежде, чтобы согреться. Отопление в вагоне появилось лишь, когда поезд прибыл на станцию Бологое, но теплее от этого не стало. Транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента.