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Солнце и дожди: узбекистанцев на этой неделе ждет переменчивая погода

В первую половину недели ожидается теплая погода до +20 градусов, во второй половине — небольшие дожди.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 765 мм рт. ст. +3°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в утренние часы понедельника по Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям есть вероятность небольшого дождя, по остальной территории осадков не ожидается. Температура днем не превысит +7…+12 градусов.

9—10 января ожидается вынос теплых воздушных масс из районов Туркменистана. Осадков в эти дни не ожидается, температурный фон будет повышаться. 9 января ночью будет 0…+5, днем — +12…+15, 10 января ночью — +5…+8, днем — +15…+18, по южным районам — до +20 градусов. В ночные и утренние часы по республике будут наблюдаться туманы.

11 января на территорию страны ожидается заток влажного и прохладного вторжения из районов Каспийского моря. По республике местами пройдут дожди, по северу осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью составит +5…+10, днем — +10…+15, по северу ночью понизится до +3…+8, днем — до 0…+5 градусов.

В столице в понедельник днем ожидается погода без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура составит +9…+11 градусов.

9—10 января осадков не ожидается. Ветер восточного направления 3−8 м/с. 9 января в ночные и утренние часы возможен туман. Температура 9 января ночью составит 0…+2, днем — +12…+14, 10 января ожидается повышение температуры ночью до +5…+7, днем — до +16…+18.

11 января возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с. Температура ночью составит +7…+9, днем — +10…+12 градусов.