Солнце и дожди: узбекистанцев на этой неделе ждет переменчивая погода

По данным Узгидромета, в утренние часы понедельника по Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям есть вероятность небольшого дождя, по остальной территории осадков не ожидается. Температура днем не превысит +7…+12 градусов.
11 января на территорию страны ожидается заток влажного и прохладного вторжения из районов Каспийского моря. По республике местами пройдут дожди, по северу осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью составит +5…+10, днем — +10…+15, по северу ночью понизится до +3…+8, днем — до 0…+5 градусов.
В столице в понедельник днем ожидается погода без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура составит +9…+11 градусов.
11 января возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с. Температура ночью составит +7…+9, днем — +10…+12 градусов.