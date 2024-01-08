Солнце и дожди: узбекистанцев на этой неделе ждет переменчивая погода

9—10 января ожидается вынос теплых воздушных масс из районов Туркменистана. Осадков в эти дни не ожидается, температурный фон будет повышаться. 9 января ночью будет 0…+5, днем — +12…+15, 10 января ночью — +5…+8, днем — +15…+18, по южным районам — до +20 градусов. В ночные и утренние часы по республике будут наблюдаться туманы.