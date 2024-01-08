В Узбекистане директор футбольного клуба и три арбитра организовали договорные матчи. Теперь они не смогут заниматься футболом

Комитет по этике Ассоциации футбола Узбекистана привлек к ответственности арбитров Центра футбольных судей Хусана Музаффарова, Обида Джумаева и Жасура Рустамова, а также спортивного директора футбольного клуба «Коканд-1912» Шухрата Муминова за организацию договорных матчей.
В марте прошлого года Шухрат Муминов предложил Хусану Музаффарову сделку. За денежное вознаграждение арбитр должен был обеспечить победу футбольному клубу «Коканд-1912» в игре с командой «Машъал» в рамках Про-лиги. По итогу кокандские футболисты выиграли матч.
Такую же сделку Муминов предложил Музаффарову в игре с клубом «Арал» в июне 2023 года. В этот раз победу кокандскому клубу помогли также обеспечить помощники главного судьи Обид Джумаев и Жасур Рустамов..
Таким образом, судьи нарушили правила Дисциплинарного кодекса АФУ. Теперь им придется заплатить штраф и полностью отстраниться от дел, связанных с футболом. К пожизненному отстранению от футбола также был приговорен и директор кокандского клуба.