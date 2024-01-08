На севере Волгограда устранили завоздушивание сети после аварии

Некоторые владельцы квартир не сразу пустили рабочих, что осложнило ремонт.
7 января в Тракторозаводском районе произошла авария на участке теплосети. После ремонта специалисты устранили воздушные пробки в сетях, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Напомним, ресурсоснабжающая компания закончила ремонтно-восстановительные работы в воскресенье вечером. В Тракторозаводском районе заменили поврежденный участок магистрали диаметром 700 мм.
После ремонта систему заполнили теплоносителем. Сотрудники управляющих компаний при необходимости устраняли завоздушивание. В некоторые здания слесари не могли попасть и проверить качество теплоснабжения — владельцы не пустили их в свои квартиры.
Если с теплоснабжением до сих пор остаются проблемы, в мэрии просят позвонить по телефону (8442) 33−63−92.