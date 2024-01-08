Какие законы вступят в силу в 2024 году: расскажем, кому и как они поменяют жизнь

Для первого разряда возраст тех, кто остается в запасе, будет не 35, а 40 лет, для второго разряда — повысится с 45 до 50 лет, а для третьего разряда — с 50 до 55 лет. Изменение зафиксировано в Федеральном законе от 24.07.2023 № 326-ФЗ.