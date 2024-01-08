Какие законы вступят в силу в 2024 году: расскажем, кому и как они поменяют жизнь

Воинский учет
С 1 января 2024 года в силу вступят поправки в закон о воинском учете граждан. Теперь призывной возраст в России повышен с 27 лет до 30 лет. Решение принято на основании Федерального закона от 04.08.2023 № 439-ФЗ. Повестка на срочную службу может поступить непосредственно по месту работы призывника.
IT-специалисты также могут получить отсрочку от службы уже до 30 лет.
На пять лет увеличится и предельный возраст тех, кто находится в запасе. Это касается матросов, солдат, старшин, сержантов, мичманов или прапорщиков.
Для первого разряда возраст тех, кто остается в запасе, будет не 35, а 40 лет, для второго разряда — повысится с 45 до 50 лет, а для третьего разряда — с 50 до 55 лет. Изменение зафиксировано в Федеральном законе от 24.07.2023 № 326-ФЗ.
Таким образом, организациям и индивидуальным предпринимателям теперь придется чаще сдавать отчетность в военкомат, да и число сотрудников, по которым нужно вести воинский учет, возрастет.
Минимальный размер оплаты труда, или МРОТ
Размер МРОТ в 2024 году увеличится сразу на 18,5% и составит 19 242 рубля.
Так гласит Федеральный закон № 548-ФЗ от 27.11.2023 о внесении изменений в ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5% к предыдущему году. В Ростовской области в том числе.
Именно этот показатель влияет на размер социальных выплат: по беременности и родам, декретных, больничных, пособий по безработице.
Регионы имеют право устанавливать МРОТ, но его размер не может быть ниже этого значения. Выше он только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ставропольском крае.
Трудоустройство
С 1 января начнет действовать новый закон о занятости № 565-ФЗ от 12.12.2023. А точнее, большинство его положений. Закон закрепляет обязанность работодателей взаимодействовать с органами службы занятости через портал «Работа в России».
Изменился порядок получения статуса безработного. Его присвоят только человеку, зарегистрированному службой занятости и готовому к приступить к работе.
В новом законе закреплены самозанятость и платформенная занятость, например для курьеров или таксистов.
Это дает им возможность, в том числе и индивидуальным предпринимателям, получать больше мер поддержки, в частности, в случае необходимости, пособие по безработице не в минимальном размере, как раньше.
Новый закон также предусматривает ежегодную индексацию пособий по безработице и увеличение квоты для инвалидов на предприятиях с численностью от 35 сотрудников.
Налоги
С 1 января 2024 года финансистам, бухгалтерам и аудиторам трудиться придется по-новому. Налоговое законодательство в очередной раз сделало рывок к совершенству. Посмотрим, как это повлияет на представителей всех профессий.
Поправки в Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»:
— упростили порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Теперь россиянам не нужно представлять в инспекцию документы о расходах на обучение и медуслуги. Их представит сам поставщик услуг;
— увеличили сумму социальных вычетов. Максимальный размер по расходам на обучение ребенка — с 50 000 до 110 000 ₽ На собственное обучение, лечение и покупку лекарств повысили с 120 000 до 150 000 рублей;
— освободили от НДФЛ всю материальную помощь студентов и сняли лимит в 4000 рублей для материальной помощи.
С 1 января сумма командировочных, которая не будет облагаться НДФЛ, составит 700 рублей в день по России, а за границей — 2500 рублей.
Изменились условия и для тех, кто работает удаленно. У тех, кто трудится за границей и получает доходы, они будут считаться доходами, полученными от источников в РФ.
От НДФЛ освободили и ряд компенсаций тем, кто на удаленке.
Изменится порядок уплаты транспортного налога и налога на недвижимость.
А также с 1 января 2024 года Федеральным законом от 04.08.2023 № 414-ФЗ вводится разовый налог на сверхприбыль для организаций.
Гулянья и праздники
И на сладкое приведем выдержки из Постановления № 1314 от 10 августа 2023 года о переносе выходных дней в 2024 году.
Итак, выходные дни переносятся:
с субботы, 6 января, на пятницу, 10 мая;
с воскресенья, 7 января, на вторник, 31 декабря;
с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля;
с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля;
с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Таким образом, День защитника Отечества и Международный женский день россияне будут отмечать по три дня, Майские праздники продлятся 8 дней — с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.
В среду, 12 июня, будет выходной в честь Дня России, с 3 по 4 ноября — в честь Дня народного единства.
Новогодние каникулы 2024−2025 годов начнутся 29 декабря.
Виктория Корнеева.