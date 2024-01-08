«Я вас никогда не забуду»: мальчик узнал в Деде Морозе своего спасителя

Трогательной историей в духе рождественской сказки в своих соцсетях поделился медбрат-анестезист Виктор Чучелин. Он работает на скорой помощи в бригаде реаниматологов. А в свободное время, которого крайне мало, накануне Нового года переодевается в костюм Деда Мороза и поздравляет детей.
— Хочу дарить детям ощущение сказки и волшебства. Этот год не стал исключением, я снова ходил по семьям и поздравлял детей с праздниками. Несколько дней назад произошло нечто особенное, что навсегда останется в памяти, — написал Виктор.
«Действуем быстро!»
Доктор рассказал, что год назад поздним вечером к ним поступил вызов в один из загородных детских лагерей. Информации было крайне мало: ребенку стало плохо, причина неизвестна. Бригада медиков быстро долетела до места.
— Все детские вызовы сопровождаются внутренним переживанием. Каждый случай пропускаешь через сердце. Когда приехали, увидели очень бледного вялого ребенка лет десяти. Глаза были почти стеклянными. Врач Ирина Майданюк сказала: «Перед нами анафилактический шок, работаем очень быстро», — написал Виктор.
Медики незамедлительно начали оказывать помощь. Поставили катетер, ввели препараты, зарядили «систему». Мальчишка тут же стал оживать. Затем Виктор на руках вынес ребенка к машине скорой.
— Запомнились его глаза в которых была надежда. Робким испуганным голосом мальчик спросил: «Я буду жить?» Я ответил: «Конечно! Ведь у тебя так много планов!» — рассказал Виктор.
Врачи-аниматоры
Пока скорая неслась в Самару, врачи развлекали ребенка, как могли: разговаривали, шутили, веселили. И параллельно проводили мониторинг его показателей. По приезде в больницу, полностью купировав анафилактический шок, передали маленького пациента врачам.
— Выйдя из приемного покоя с врачом Ириной Николаевной, мы выдохнули, в шутку сказав: какая мы прикольная бригада аниматоров-реаниматоров! Прошел год. И вот недавно захожу я в костюме Деда Мороза со Снегурочкой и мешком подарков в одну из квартир, куда нас позвали, чтобы поздравить трехлетнюю девочку. А навстречу вместе с ней к нам выходит тот самый наш бывший пациент, — рассказал Виктор.
Мальчик своего спасителя тоже узнал, обрадовался, но при сестренке решил не подавать виду, чтобы не разрушить ее веру в Деда Мороза. И пока малышка распаковывала подарок, парень спросил: «Извините, а вы работаете на скорой же? Да?» Медик улыбнулся в знак согласия. В ту же секунду парень воскликнул: «Мама! Это тот доктор, который нес меня на руках из лагеря! Я вас никогда не забуду». У мамы потекли слезы, она обняла Виктора, а глава семейства пожал руку и поблагодарил Виктора за спасение сына.
«Добро обязательно вернется»
Виктор рассказал «Комсомолке», что новогодние праздники для скорой — напряженное время.
— Вызовов всегда было и есть очень много, нагрузка приличная. В праздничные дни выводят на линию дополнительную бригаду, чтобы разгрузить город, но вызовов хватает на всех. Работа на скорой достаточно ответственна, к ней надо подходить четко и грамотно, особенно когда речь идет о спасении жизни. Счет времени идет на секунды. Но когда все благополучно заканчивается, понимаешь, что день прошел не зря, — рассказал Виктор.
Зимой поводами для вызовов скорой чаще всего являются травмы и переохлаждения. Несмотря на сложную работу, медики не теряют оптимизма.
— Друзья, верьте в чудо, и оно обязательно произойдет. Делайте добро, и оно обязательно вернется! — говорит Виктор.