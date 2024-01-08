«Я вас никогда не забуду»: мальчик узнал в Деде Морозе своего спасителя

Мальчик своего спасителя тоже узнал, обрадовался, но при сестренке решил не подавать виду, чтобы не разрушить ее веру в Деда Мороза. И пока малышка распаковывала подарок, парень спросил: «Извините, а вы работаете на скорой же? Да?» Медик улыбнулся в знак согласия. В ту же секунду парень воскликнул: «Мама! Это тот доктор, который нес меня на руках из лагеря! Я вас никогда не забуду». У мамы потекли слезы, она обняла Виктора, а глава семейства пожал руку и поблагодарил Виктора за спасение сына.