Мэрия Кишинева призвала горожан воздержаться от поездок по заснеженной столице и признала, что коммунальщики с раннего утра расчищают дороги и тротуары

— Просим хозяйствующих субъектов очистить от снега подъездные пути и на территориях, где они осуществляют свою деятельность. Уважаемые граждане, будьте осторожны на улицах и в пробках, не паркуйте автомобили под деревьями и принимайте во внимание рекомендации властей. Избегайте поездок по городу, а также за пределы муниципалитета, — пишет мэр Кишинева Ион Чебан с соцсетях.