Мэрия Кишинева призвала горожан воздержаться от поездок по заснеженной столице и признала, что коммунальщики с раннего утра расчищают дороги и тротуары

В связи с метеорологическими предупреждениями об изменении погоды на уровне муниципия был задействован кризисный центр с целью координации действий по уборке снега и управлению чрезвычайными ситуациями.
Специализированное оборудование подготовлена к работам по уборке снега, имеется достаточный запас противоскользящего материала.
При необходимости будут введены в эксплуатацию специальные машины, предоставленные муниципальными предприятиями, а также те, которые были арендованы или предоставлены экономическими агентами по контракту.
— Просим хозяйствующих субъектов очистить от снега подъездные пути и на территориях, где они осуществляют свою деятельность. Уважаемые граждане, будьте осторожны на улицах и в пробках, не паркуйте автомобили под деревьями и принимайте во внимание рекомендации властей. Избегайте поездок по городу, а также за пределы муниципалитета, — пишет мэр Кишинева Ион Чебан с соцсетях.
В случае фиксации проблемных ситуаций в связи с погодными условиями можете позвонить в Центральную городскую диспетчерскую, тел. (022) 22−22−67, (022) 22−26−04.