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Вслед за Бельцами Кишинев из-за снегопадов может продлить школьные каникулы

Столичным школьникам может повезти также, как и бельцким.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Столичная Комиссия по ЧС собирается на заседание, где одним из рассматриваемых вопросов — продление школьных каникул из-за неблагоприятных метеоусловий.

Министерство образования и исследований ранее разослало районным/муниципальным управлениям образования и подведомственным учреждениям циркуляр, в котором рекомендует принять профилактические меры для обеспечения безопасности и защиты учащихся и сотрудников учебных заведений.

Центр управления в чрезвычайных ситуациях развернул свою деятельность с 7 января в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям и объединяет ответственных сотрудников органов власти и министерств, готовых управлять ситуацией в стране, — сообщило Министерство внутренних дел.

8 января ожидаются мощный снегопад (15−20 л/м2), местами метель, усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, среднесуточная температура воздуха понизится на 10−15° С по сравнению с наблюдающейся в последнее время погодой, на дорогах общего пользования образуются сугробы и будет гололёд, а на растительности и на электрических проводах отложится мокрый снег.

образование