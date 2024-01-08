Вслед за Бельцами Кишинев из-за снегопадов может продлить школьные каникулы

Столичная Комиссия по ЧС собирается на заседание, где одним из рассматриваемых вопросов — продление школьных каникул из-за неблагоприятных метеоусловий.
Министерство образования и исследований ранее разослало районным/муниципальным управлениям образования и подведомственным учреждениям циркуляр, в котором рекомендует принять профилактические меры для обеспечения безопасности и защиты учащихся и сотрудников учебных заведений.
Центр управления в чрезвычайных ситуациях развернул свою деятельность с 7 января в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям и объединяет ответственных сотрудников органов власти и министерств, готовых управлять ситуацией в стране, — сообщило Министерство внутренних дел.
8 января ожидаются мощный снегопад (15−20 л/м2), местами метель, усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, среднесуточная температура воздуха понизится на 10−15° С по сравнению с наблюдающейся в последнее время погодой, на дорогах общего пользования образуются сугробы и будет гололёд, а на растительности и на электрических проводах отложится мокрый снег.