Вслед за Бельцами Кишинев из-за снегопадов может продлить школьные каникулы

8 января ожидаются мощный снегопад (15−20 л/м2), местами метель, усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, среднесуточная температура воздуха понизится на 10−15° С по сравнению с наблюдающейся в последнее время погодой, на дорогах общего пользования образуются сугробы и будет гололёд, а на растительности и на электрических проводах отложится мокрый снег.