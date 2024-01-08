Жителей Татарстана предупреждают о сильных морозах и гололедице 9 января

Ранее мы писали, что в Казани прошли детские утренники в двенадцати парках и скверах, однако из-за сильных морозов они оказались почти без зрителей. Новогодние представления, включающие песни, танцы и конкурсы, практически остались без внимания, так как большинство родителей предпочли не рисковать здоровьем детей в холодную погоду.