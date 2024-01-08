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Жителей Татарстана предупреждают о сильных морозах и гололедице 9 января

Днем возможен небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Татарстан 24

Согласно прогнозу УГМС РТ, на территории Татарстана ночью и утром 9 января ожидается существенное понижение температуры воздуха до −25..-30 градусов.

Прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями и преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой снег. Ветер юго-западный и западный, скорость которого составит 5−10 м/с, ночью в некоторых местах порывы ветра могут усилиться до 13 м/с. На дорогах гололедица.

Ранее мы писали, что в Казани прошли детские утренники в двенадцати парках и скверах, однако из-за сильных морозов они оказались почти без зрителей. Новогодние представления, включающие песни, танцы и конкурсы, практически остались без внимания, так как большинство родителей предпочли не рисковать здоровьем детей в холодную погоду.