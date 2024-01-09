Хоккеисты «Байкал-Энергии» уступили на выезде «Сибсельмашу»

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска уступили «Сибсельмашу» в рамках выездного матча чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась сегодня, 8 января, в Новосибирске, закончилась со счетом 4:2. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на федерацию хоккея с мячом России.