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Хоккеисты «Байкал-Энергии» уступили на выезде «Сибсельмашу»

Счет матча составил 4:2.
Источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска уступили «Сибсельмашу» в рамках выездного матча чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась сегодня, 8 января, в Новосибирске, закончилась со счетом 4:2. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на федерацию хоккея с мячом России.

По одному мячу в ворота соперников отправили Евгений Легалин и Давид Корешков.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет на выезде. Хоккеисты сыграют против абаканской команды «Саяны» 11 января (12+).

Напомним, что бело-синие победили на выезде «Родину» 16 декабря 2023 года. Счет встречи составил 1:5.