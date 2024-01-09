Поиски упавшего с красноярского моста спортсмена Антона Петухова могут перенести

По информации пресс-службы организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, поиски продолжаются, и они будут длиться до тех пор, пока человек не будет найден. В подобных ситуациях осматривается и обследуется с помощью техники вся доступная зимой территория. Но в случае, если пропавшего не удастся найти, следующая крупная поисковая операция организуется весной, когда река освободится ото льда.