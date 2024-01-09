Поиски упавшего с красноярского моста спортсмена Антона Петухова могут перенести

Двадцатилетний игрок баскетбольной команды «Барнаул» Антон Петухов исчез в ночь на 31 декабря в Красноярске. Сначала было известно, что он зачем-то шел на остров Татышев со стороны левого берега Енисея. Но ни обратно, ни на правый берег Енисея так и не вышел. Позже по записям видеокамер удалось выяснить, что произошла трагедия: парень выпал с Октябрьского моста.
В поисках спортсмена, как только стало известно об его исчезновении, участвовали десятки человек: полицейские, спасатели, волонтеры организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, а также друзья и родственники баскетболиста. В их распоряжении имеется современная техника, включая подводные дроны. Однако несколько дней поисковых работ результатов пока не дали.
По информации пресс-службы организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, поиски продолжаются, и они будут длиться до тех пор, пока человек не будет найден. В подобных ситуациях осматривается и обследуется с помощью техники вся доступная зимой территория. Но в случае, если пропавшего не удастся найти, следующая крупная поисковая операция организуется весной, когда река освободится ото льда.
Напомним, что Антон Петухов подавал большие надежды в спорте. Он играл за московский клуб «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год. В 2021 году он стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ, а в 2021 году — первенства ДЮБЛ. С 2023 года баскетболист выступал за «Барнаул».