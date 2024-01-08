Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.
Численность машиномест на улицах с активным движением вырастет как минимум на 2 тыс. На данный момент общая вместимость платных парковок равна 9413 машины.
Как сообщил господин Наумов, в 2023 году началось активное обновление систем въезда и выезда на платных парковках. Шлагбаумы и паркоматы были заменены на восьми участках. Среди них участки на Зиповской; Ставропольской, 100; на Постовой, 18; на улице Красных Партизан, 6, 6/2, 4 и ⅘, а также на Привокзальной площади автостанции «Краснодар-1».
Глава города также отметил, что на каждом участке были обновлены камеры распознавания госномеров автотранспорта.
Андрей Пугачев.
В Краснодаре вырастет количество машиномест на платных парковках
В городе Краснодаре в первом полугодии 2024 года начнутся работы по увеличению количества машиномест на платных муниципальных парковках.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.