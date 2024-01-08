Ростовскую область и ДНР в 2024 году соединят железнодорожной ниткой

По его словам, железнодорожных линий будет две. Первая соединит Ростов-на-Дону и Донецк, еще одна будет закольцована в ДНР. Это позволит оптимизировать доставку грузов между регионами, считает Солнцев. Строительство должно начаться в 2024 году.