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Ростовскую область и ДНР в 2024 году соединят железнодорожной ниткой

Сообщение между регионами было прервано в 2014 году.
РЖД
Источник: РИА "Новости"

В нынешнем году между Донецкой народной республикой и Ростовской областью планируется проложить железнодорожную нить. Об этом со ссылкой на председателя правительства ДНР Евгения Солнцева сообщает ТАСС.

По его словам, железнодорожных линий будет две. Первая соединит Ростов-на-Дону и Донецк, еще одна будет закольцована в ДНР. Это позволит оптимизировать доставку грузов между регионами, считает Солнцев. Строительство должно начаться в 2024 году.

Напомним, железнодорожное сообщение между регионами было прервано в 2014 году из-за ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что из Ростова запустили первый поезд на лыжные курорты.