Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин

ИРКУТСК, 8 янв — РИА Новости. Кристина из Южно-Сахалинска побывала на Байкале, ее новогоднее желание выполнил президент РФ Владимир Путин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Второклассница Кристина приняла участие в новогодней акции «Елка желаний», которая прошла в Москве на ВДНХ.
«В Иркутской области исполнилось заветное желание 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска. Ее мечту — увидеть Байкал — исполнил президент России Владимир Владимирович Путин. В Иркутск Кристина прилетела вместе с родителями. Для них организовали поездку в Листвянку, музей “Тальцы” и Байкальск. Также Кристину ждет экскурсия по Иркутску», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Кристина — отличница, занимается спортивной аэробикой, является призером областных соревнований. Девочка любит читать и мечтает стать врачом.