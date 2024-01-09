Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин

«В Иркутской области исполнилось заветное желание 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска. Ее мечту — увидеть Байкал — исполнил президент России Владимир Владимирович Путин. В Иркутск Кристина прилетела вместе с родителями. Для них организовали поездку в Листвянку, музей “Тальцы” и Байкальск. Также Кристину ждет экскурсия по Иркутску», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.