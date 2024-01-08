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Второй этап репетиционного тестирования стартует в Беларуси

Стоимость участия в пробном экзамене увеличилась в прошлом году и теперь составляет 9 рублей 90 копеек за один учебный предмет.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Второй этап репетиционного тестирования для учеников старших классов стартует в январе 2024 года, свидетельствуют данные Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).

Школьники смогут сдать пробный экзамен до конца февраля. В списке — 15 учебных предметов: русский и белорусский языки, физика, математика, химия, биология, английский, немецкий, испанский, французский и китайский языки, история Беларуси, обществоведение, география, всемирная история (новейшее время).

Пункты сдачи РТ можно посмотреть в личном кабинете на сайте РИКЗ. Кстати, в прошлом году изменилась стоимость участия в репетиционном тестировании — она составляет 9 рублей 90 копеек за один учебный предмет.

На сайте Республиканского института контроля знаний опубликована инструкция, как оплатить РТ. Для начала в личном кабинете необходимо оформить заявку на прохождение, заполнив паспортные данные. Далее — совершить платеж через мобильный или интернет-банкинг, либо в отделении банка.

Для прохождения репетиционного тестирования нужно распечатать пропуск. Сделать это можно через личный кабинет, в котором после статуса «Оплачено» появится кнопка «Распечатать пропуск».

Подготовка к ЦТ.

Сдача пробного тестирования является своеобразной подготовкой к ЦТ. Первый этап проводится в октябре-декабре, второй — в январе-феврале, третий — в марте-апреле.

Как рассказали в Минобразования, в первом этапе участие приняли около 50 тысяч человек. Самыми популярными предметами традиционно стали русский язык, математика и иностранный язык.

Помимо РТ, белорусских школьников ждет репетиция централизованного экзамена, которая назначена на 27 января.