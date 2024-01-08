Снег прекратится, но ударит жуткий мороз: Синоптики для точный прогноз погоды для Молдовы на ближайшие дни

Молдова оказалась во власти снежной стихии. Власти призвали граждан учитывать неблагоприятные погодные условия и не выезжать в путь. По прогнозам, 9 января также может идти снег, местами метели, ожидается усиление ветра порывами.
Однако ко всему прочему добавятся и морозы. Так, среднесуточная температура воздуха понизится на 10−15°С по сравнению с погодой прошлого периода.
К примеру, во вторник может быть уже до — 14 С, а уже в пятницу до — 17 С. Поэтому нужно утепляться: ноги, да и голову — лучше держать в тепле.
На дорогах по-прежнему будут образовываться снежные заносы и гололед, на растительности и на электрических проводах будет образовываться отложения мокрого снега.
В этих условиях движение по дорогам может быть затруднено, а некоторые участки могут быть заснеженными. Публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие дни.