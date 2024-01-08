Белгидромет: морозы в Беларуси в ближайшие дни ослабеют

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Холодная погода ожидается в Беларуси в ближайшие сутки, однако затем в стране морозы ослабнут, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации белорусских синоптиков, 9 января на территории страны погодные условия в основном будут формировать область повышенного атмосферного давления и в арктическая масса воздуха, а на севере уже скажется влияние малоактивных фронтальных разделов.
«Ожидается увеличение облачности, преимущественно без осадков, лишь по северу страны пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ночью ветер будет северо-западного направления и слабый, днем — западный и умеренный, на северо-востоке Беларуси — местами порывистый.
Ночью температура воздуха составит от −16 до — 22, на юго-востоке республики — до −24°С, днем — от −1°С (на севере) до −8°С (на юге).
В среду 10 января в Беларусь начнут смещаться малоактивные атмосферные фронты с севера Европы, которые принесут небольшие кратковременные осадки — в основном снег, местами мокрый.
Снова ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от −1 до −8°С, на юге — до −10°С, днем — от −3 до +2°С.