Оживший кошмар: лифт пугает жильцов дома во Владивостоке

Жильцы Нейбута, 34, жалуются в социальных сетях на якобы неисправный лифт: по словам людей, он самопроизвольно ездит по этажам и останавливается, где не надо. Корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» обратился в лифтовую компанию для прояснена ситуации.
Автор обращения представился председателем дома и объяснил, что лифт «живет своей жизнью»: не закрывает створки или вовсе распахивает их, когда не надо, самопроизвольно «катается» по этажам, чем пугает людей. Он отметил, что иногда жильцы чувствуют силу дверей на себе, стоит только шагнуть внутрь кабины.
При этом в социальных сетях пишут, что из-за неисправного лифта пострадала собака. Створки захлопнулись быстрее чем она успела зайти вслед за хозяйкой, лифт поехал вверх, потянув за собой поводок — и животное буквально поползло по стене.
Корреспондент «КП» связался с организацией, обслуживающей технику по этому адресу:
«Мы уже проводим проверку, волноваться не стоит. К сожалению, без нее ничего не можем сделать — лифт выглядит полностью исправным».