Оживший кошмар: лифт пугает жильцов дома во Владивостоке

Автор обращения представился председателем дома и объяснил, что лифт «живет своей жизнью»: не закрывает створки или вовсе распахивает их, когда не надо, самопроизвольно «катается» по этажам, чем пугает людей. Он отметил, что иногда жильцы чувствуют силу дверей на себе, стоит только шагнуть внутрь кабины.