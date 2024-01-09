Хабаровский ХК «Амур» всухую разгромил «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Амур» всухую победил «Сибирь» в домашнем матче КХЛ. Следующая встреча с сибиряками станет для хабаровчан решающей.
Игра прошла 8 января в «Платинум-арене» и завершилась результатом 4:0. Счёт открыл форвард Станислав Бочаров на 14-й минуте, далее шайбы в ворота гостей забросили нападающие Егор Коршков и Евгений Грачёв. Автором финального гола стал Кирилл Слепец.
Как отметили тренеры обоих команд, ключевую роль в матче сыграли спецбригады. Их слаженная работа вылилась в безоговорочную победу «тигров».
«Содержанием игры, в принципе, доволен. Матч напряженный, владели инициативой поочередно обе команды. Реализация моментов у нас была выше, как результат — победа», — прокомментировал главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.
Заключительный матч с новосибирцами состоится вечером 9 января. От его исхода будет зависеть, какая из команд выйдет в плей-офф. На текущий момент «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» — восьмое.