Хабаровский ХК «Амур» всухую разгромил «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

Заключительный матч с новосибирцами состоится вечером 9 января. От его исхода будет зависеть, какая из команд выйдет в плей-офф. На текущий момент «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» — восьмое.