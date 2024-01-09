Жители Хабаровского края могут получить сокращенную рабочую неделю

В ноябре 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. Инициатором стал сенатор Российской Федерации А. М. Гибатдинов. Сегодня, 9 января, в комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов завершается прием отзывов, предложений и замечаний к законопроекту. Информация размещена на сайте . В пояснительной записке говорится, что принимаемые меры помогут предотвратить выгорание и стресс, способствовать сохранению производительности труда.