Пособие при рождении детей может вырасти до 30 тысяч рублей

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов предложил увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей.
Пособие выплачивается один раз одному родителю при рождении ребенка. При рождении двойни или тройни, деньги дают на каждого новорожденного.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 Федерального закона “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”, согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей», — передают РИА «Новости» (18+) текст пояснительной записки.
В ней также уточняется, что сейчас размер единовременного пособия составляет 20 472 рубля и то — с учетом инфляции. Если проект примут, выплата вырастет до 30 000 рублей, пишет «Профиль» (18+).