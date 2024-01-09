Синоптики прогнозируют на этой неделе умеренно морозную погоду в Челябинске

Как следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России, 9—11 января днем будет минус 19−20, по ночам столбики термометров опустятся до 23−28. В пятницу и субботу станет теплее: 12—13 января в дневные часы ожидается минус 12, ночные — максимум 22. Затем снова похолодает.