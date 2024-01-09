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Синоптики прогнозируют на этой неделе умеренно морозную погоду в Челябинске

Синоптики ожидают на этой неделе умеренно морозную погоду в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 75% 768 мм рт. ст. +4°

Как следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России, 9—11 января днем будет минус 19−20, по ночам столбики термометров опустятся до 23−28. В пятницу и субботу станет теплее: 12—13 января в дневные часы ожидается минус 12, ночные — максимум 22. Затем снова похолодает.

Самая высокая вероятность небольших снегопадов в среду, пятницу и субботу.

По данным местных синоптиков, днем 9 января в Челябинске при переменной облачности без существенных осадков, минус 16−18, ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 м/с.

В Челябинской области сегодня минус 15−20, в горах и низинах — до 23 градусов, порывы ветра до 12 м/с.

В 6.45 в центре южноуральской столицы минус 27, влажность воздуха 76%, ветер юго-западный 3−6 м/с, атмосферное давление немного ниже нормы — 740 мм ртутного столба.