Синоптики прогнозируют на этой неделе умеренно морозную погоду в Челябинске

Как следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России,
Самая высокая вероятность небольших снегопадов в среду, пятницу и субботу.
По данным местных синоптиков, днем 9 января в Челябинске при переменной облачности без существенных осадков, минус 16−18, ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 м/с.
В Челябинской области сегодня минус 15−20, в горах и низинах — до 23 градусов, порывы ветра до 12 м/с.
В 6.45 в центре южноуральской столицы минус 27, влажность воздуха 76%, ветер юго-западный 3−6 м/с, атмосферное давление немного ниже нормы — 740 мм ртутного столба.