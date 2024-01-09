Toyota Prius по космической цене выставили на продажу во Владивостоке: что в нем необычного

Согласно техническим характеристикам, «приус» нового поколения является более экономичным по сравнению со своими предшественниками — на электротяге он сможет проехать около 63 км. Мощность двигателя составляет 220 лошадиных сил, крутящийся момент — 189 Нм, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунд.
В стандартную комплектацию седана входят 17-дюймовые темно-серые легкосплавные диски, восьмидюймовый тачскрин мультимедийной системы, тканевые сиденья с электроприводом и регулировкой в шести направлениях. Среди дополнительных функций — электронный стояночный тормоз и датчики дождя.
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