Toyota Prius по космической цене выставили на продажу во Владивостоке: что в нем необычного

Согласно техническим характеристикам, «приус» нового поколения является более экономичным по сравнению со своими предшественниками — на электротяге он сможет проехать около 63 км. Мощность двигателя составляет 220 лошадиных сил, крутящийся момент — 189 Нм, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунд.