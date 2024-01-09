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Toyota Prius по космической цене выставили на продажу во Владивостоке: что в нем необычного

ВЛАДИВОСТОК, 9 января, ФедералПресс. Во Владивостоке продают популярный японский гибридный седан за 3 млн рублей. Праворульный автомобиль нового поколения Toyota Prius пока что доступен только для предварительного заказа.
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Источник: РИА "ФедералПресс"

Согласно техническим характеристикам, «приус» нового поколения является более экономичным по сравнению со своими предшественниками — на электротяге он сможет проехать около 63 км. Мощность двигателя составляет 220 лошадиных сил, крутящийся момент — 189 Нм, благодаря чему автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунд.

В стандартную комплектацию седана входят 17-дюймовые темно-серые легкосплавные диски, восьмидюймовый тачскрин мультимедийной системы, тканевые сиденья с электроприводом и регулировкой в шести направлениях. Среди дополнительных функций — электронный стояночный тормоз и датчики дождя.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какие изменения ждут водителей в 2024 году.