Самарец показал процесс строительства на улице XXII Партсъезда

На участке от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе зачистили территорию от заброшенных зданий. Работы проводят для продления улицы XXII Партсъезда и реконструкции проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Согласно плану, протяженность нового объекта превысит 505 метров. Дорога по улице будет четырехполосной.