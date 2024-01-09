Самарец показал процесс строительства на улице XXII Партсъезда

В Самаре продолжаются работы по строительству нового участка на улице XXII Партсъезда. Процесс строительства заснял городской блогер Евгений Щекин.
На участке от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе зачистили территорию от заброшенных зданий. Работы проводят для продления улицы XXII Партсъезда и реконструкции проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Согласно плану, протяженность нового объекта превысит 505 метров. Дорога по улице будет четырехполосной.
Самарец заснял процесс работы подрядчиков. Специалисты пригнали на участок спецтехнику, огородили территорию и приступили к «раскопкам». Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца февраля следующего года.