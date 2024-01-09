За новогодние праздники красноярцы 360 раз устроили мусорные засоры

Так, с 30 декабря по 9 января красноярцам было подано 3,5 млн кубометров питьевой воды. Принято и очищено 3 млн м3 использованной воды.
В праздники резко выросло количество засоров на сетях водоотведения. Всего слесари «КрасКом» устранили 359 мусорных засоров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего «поспособствовали» этому жители Белых Рос. Из камеры на ул. Карамзина, 18 достали более 100 кг тряпок, важных салфеток вперемешку с остатками еды, которые смыли в унитаз красноярцы.
На ул. Карамзина, 22 ликвидация мусорной пробки в трубах водоотведения продолжается и сегодня.
Однако в целом инженерные объекты холодного водоснабжения и водоотведения отработали в заданном технологическом режиме, сообщают в компании. На водоводах было зарегистрировано 12 повреждений. Для сравнения: в 2023 году в первые дни января было ликвидировано 14 утечек.
«Спокойные трудовые каникулы — еще не повод расслабляться. Пройдена только половина зимы. Январь продолжает раскачивать температурные качели с минус 30 до ноля градусов, что неизбежно ведет к подвижке грунта и, как следствие, провоцирует рост повреждений на сетях, так что продолжаем работать в усиленном режиме», — отмечает генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.