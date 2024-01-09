За новогодние праздники красноярцы 360 раз устроили мусорные засоры

В праздники резко выросло количество засоров на сетях водоотведения. Всего слесари «КрасКом» устранили 359 мусорных засоров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего «поспособствовали» этому жители Белых Рос. Из камеры на ул. Карамзина, 18 достали более 100 кг тряпок, важных салфеток вперемешку с остатками еды, которые смыли в унитаз красноярцы.