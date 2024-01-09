Жителей Башкирии ждут дополнительные выходные в 2024 году

Следующими после новогодних праздников будут длинные праздничные дни в феврале. На День защитника Отечества жители республики отдохнут с 23 по 25 февраля, а на международный женский день с 8 по 10 марта.
Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.
В июне в рамках празднования Дня России жители отдохнут 12 июня, а на День народного единства
Жителей Башкирии также ожидают дополнительные праздничные выходные в честь праздников Ураза-байрам — 10 апреля и Курбан-байрам с 16 по 17 июня.