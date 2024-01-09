В Красноярском крае отреставрируют старинную церковь в Уярском районе

В Службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края сообщили, что в рамках госпрограммы на реставрацию Ольгинской церкви выделили необходимый бюджет. Деньги заложены на период 2024—2025 годов. Ранее для реставрации разработали проектную документацию.