Как приморцам получить кредитные каникулы в 2024 году

Механизм каникул для потребительских кредитов появился в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма действует на постоянной основе. В Госдуме подробно рассказали о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить.



В течение льготного периода не допускается начисление неустойки и обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.



Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.



Как долго будут действовать льготные условия



Продолжительность льготного периода не может превышать шесть месяцев; по общему правилу он предоставляется по заявлению заемщика однократно в период действия кредитного договора.



Кто может воспользоваться механизмом: