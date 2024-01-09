Как приморцам получить кредитные каникулы в 2024 году

Механизм каникул для потребительских кредитов появился в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма действует на постоянной основе. В Госдуме подробно рассказали о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить.
В течение льготного периода не допускается начисление неустойки и обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.
Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.
Как долго будут действовать льготные условия
Продолжительность льготного периода не может превышать шесть месяцев; по общему правилу он предоставляется по заявлению заемщика однократно в период действия кредитного договора.
Кто может воспользоваться механизмом:
- если среднемесячные доходы, рассчитанные за два месяца перед обращением, упали на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году;
- если заемщик проживает в зоне ЧС, при этом нанесен ущерб его имуществу и нарушены условия жизни;
- если размер займа превышает лимит, установленный Правительством России.
Кому не положены кредитные каникулы:
- заемщику, признанному банкротом;
- человеку, уже использовавшему льготы по антикризисному «ковидному» закону в 2020 и 2022−2023 годах (исключение — участники СВО);
- если предъявлены исполнительный лист по взысканию залога или требование к поручителю.
- Участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации. Такую меру поддержки продлили до конца 2024 года.
Как оформить
Нужно подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая предоставила кредит. Его рассмотрят в течение пяти дней. В случае отказа банк обязан сообщить о его причинах. Если вы считаете отказ неправомерным, можно обратиться в Банк России с жалобой или оспорить решение в суде.
Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:
- справку 2-НДФЛ с места работы;
- справку о регистрации в качестве безработного;
- больничный лист.
Если нужно подтвердить, что заемщик проживает в районе ЧС, то необходимо предоставить документы об установлении фактов его проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, нарушения условий проживания и утраты имущества.