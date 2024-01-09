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Трассу от Волгограда до Луганска открыли после снегопада

Ранее на этой и других автомобильных дорогах в соседнем с волгоградским регионе были заблокированы из-за мощного снегопада.
Источник: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Ограничение на федеральной трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск сняли 9 января в 6.30, сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Ранее на этой и других автомобильных дорогах в соседнем с волгоградским регионе были заблокированы из-за мощного снегопада. Ограничения вводились, в частности, на федеральной трассе М-4 «Дон» в границах километров 961+000−1002+000 на время ликвидации зимней скользкости.

В Волгограде больше 70 единиц транспорта дорожной службы убирали снег в течение ночи во всех районах города.

ЖКХ