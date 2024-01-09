Трассу от Волгограда до Луганска открыли после снегопада

Ранее на этой и других автомобильных дорогах в соседнем с волгоградским регионе были заблокированы из-за мощного снегопада. Ограничения вводились, в частности, на федеральной трассе М-4 «Дон» в границах километров 961+000−1002+000 на время ликвидации зимней скользкости.