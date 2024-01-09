Трассу от Волгограда до Луганска открыли после снегопада

Ограничение на федеральной трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск сняли 9 января в 6.30, сообщает министерство транспорта Ростовской области.
Ранее на этой и других автомобильных дорогах в соседнем с волгоградским регионе были заблокированы из-за мощного снегопада. Ограничения вводились, в частности, на федеральной трассе М-4 «Дон» в границах километров 961+000−1002+000 на время ликвидации зимней скользкости.
В Волгограде больше 70 единиц транспорта дорожной службы убирали снег в течение ночи во всех районах города.