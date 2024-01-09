На Дону восстановлено движение на трех трассах

Из-за метели, которая обрушилась на регион 8 января, несколько автодорог замело снегом. На трассе посреди дороги застряли десятки автомобилей. Несколько самых заснеженных участков пришлось закрыть. Спасатели развернули пункты обогрева и специальной техникой вытаскивали из снеговых капканов машины.