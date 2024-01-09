На Дону восстановлено движение на трех трассах

Из-за метели, которая обрушилась на регион 8 января, несколько автодорог замело снегом. На трассе посреди дороги застряли десятки автомобилей. Несколько самых заснеженных участков пришлось закрыть. Спасатели развернули пункты обогрева и специальной техникой вытаскивали из снеговых капканов машины.
К полуночи 9 января открыли трассу Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. С 3:30 восстановили движение по трассе Кашары — Милютинская — Морозовск (на участке в Морозовском и Милютинском районах). Трасса Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск стала открыта для движения с 6:30 часов 9 января.
На некоторых участках автодорог Ростовской области по-прежнему наблюдается затрудненное движение из-за снегопада и потока авто.