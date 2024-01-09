Население Узбекистана каждый день увеличивается в среднем на 2,1 тыс. человек

По данным Агентства статистики при президенте, к 1 января 2024 года постоянное население республики составило 36 799 756 человек. Количество постоянных жителей увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что число постоянных жителей Узбекистана каждый день увеличивается в среднем на 2,1 тыс. человек.
С начала 2023 года население республики увеличилось на 774,8 тыс. человек и в среднем за каждый месяц — на 64,6 тыс. человек..Каждый день прошлого года количество постоянных жителей увеличивалось на 2,1 тыс. человек.