Замечания предлагают высказать нижегородцам к проекту канатной дороги через Оку

Напомним, ранее нижегородцы не раз выступали против строительства канатной дороги через Оку. Они направляли петиции в различные ведомства разных уровней и даже записывали видеообращение к президенту России Владимира Путина. По словам противников проекта, им не нравится, что фуникулер будет проходить через жилую зону. Кроме того, на строительство будет направлено несколько миллиардов рублей, однако транспортной проблемы это не решит, подчеркивали нижегородцы.