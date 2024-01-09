Замечания предлагают высказать нижегородцам к проекту канатной дороги через Оку

Замечания предлагают высказать к проекту канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального минэкологии.
Местным жителям предоставили оценку воздействия на окружающую среду проекта канатной дороги от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина, 31 Г.
Эксперты выполнили описание территории, которую может затронуть проект, оценили возможное воздействие на окружающую среду, воздух, воду, землю, растения и животных на этапах строительства и эксплуатации. Также были предложены мероприятия по экоконтролю.
До 10 января желающие могут заполнить опросный лист и отправить его в министерство по электронной почте blago@admgor.nnov или по адресу: улица Суетинская, 1А, кабинет 200.
Участникам общественных обсуждений предлагают ответить на 2 вопроса — учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду и можно ли признать проектную документацию достаточной.
Напомним, ранее нижегородцы не раз выступали против строительства канатной дороги через Оку. Они направляли петиции в различные ведомства разных уровней и даже записывали видеообращение к президенту России Владимира Путина. По словам противников проекта, им не нравится, что фуникулер будет проходить через жилую зону. Кроме того, на строительство будет направлено несколько миллиардов рублей, однако транспортной проблемы это не решит, подчеркивали нижегородцы.
Новая канатная дорога свяжет нижнюю часть города с верхней: от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» на проспекте Гагарина. По расчетам специалистов, маршрут сократит время в пути из одного района в другой на полчаса. Запустить фуникулер планируют в 2025 году.